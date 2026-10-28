Холанд выбрал новый чемпионат для продолжения карьеры

26-летний нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд планирует продолжить карьеру в чемпионате Испании, передают Vesti.kz.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, норвежец рассматривает "Реал" и "Барселону" в качестве будущих вариантов для трансфера, основываясь на спортивных критериях. Конкретные сроки перехода пока не определены.

Главное препятствие - контракт

Сложность для испанских грандов заключается в долгосрочном контракте игрока, который рассчитан до июня 2034 года. По данным Sky Sports, после обновления соглашения в январе 2025 года из него были удалены прежние пункты об отступных. Любые переговоры потребуют покрытия как стоимости трансфера, так и высоких зарплатных условий футболиста.

Разбирательство в Премьер-лиге

Фактором неопределенности выступает ситуация вокруг "Манчестер Сити". 29 сентября 2026 года Премьер-лига объявила, что независимая комиссия признала доказанными многочисленные финансовые нарушения клуба. Сейчас "Манчестер Сити" оспаривает вердикт. Возможные санкции (штрафы, снятие очков) могут снизить конкурентоспособность команды и повлиять на решение Холанда сменить клуб.

Статистика Холанда

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех клубных турнирах и забил 13 голов.