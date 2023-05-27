Холанд вошел в историю "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 18:09
©twitter.com/ManCity

Нападающий Эрлинг Холанд стал четвертым футболистом в истории "Манчестер Сити", признанным лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге, передает "Чемпионат"

Уже четвертый год подряд АПЛ признает лучшим футболиста "горожан". А сам клуб выигрывают чемпионат на протяжении последних трех сезонов.

До Холанда награду лучшему игроку сезона АПЛ получали защитники Венсан Компани (сезон-2011/12) и Рубен Диаш (2020/21), а также полузащитник Кевин Де Брейне (2019/20 и 2021/22).

Напомним, 22-летний Холанд провел 35 матчей в АПЛ в текущем сезоне, отметившись в них 36 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Норвежский форвард помог "Манчестер Сити" досрочно стать чемпионом Англии. Этот сезон был первым для Холанда в АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56-42 72
4 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

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