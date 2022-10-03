Холанд установил уникальный рекорд в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил рекорд английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" (6:3) в рамках девятого тура, сообщает "Матч ТВ".

Норвежец забил три гола во встрече и стал первым игроком в истории лиги, оформившим три хет-трика в трех домашних матчах подряд.

Ранее он забил трижды "Кристал Пэлас", а затем и в ворота "Ноттингем Форест".

Холанд в текущем сезоне забил 14 голов в восьми матчах чемпионата Англии.

Напомним, что 22-летний игрок перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года. За его переход дортмундская "Боруссия" получила 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Холанда в 150 миллионов евро.