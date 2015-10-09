Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 18:12
 

Один Холанд — сильнее страны? Безумная статистика норвежца в Лиге чемпионов

Один Холанд — сильнее страны? Безумная статистика норвежца в Лиге чемпионов

Норвегия готовится принять матч Лиги чемпионов, в котором сыграет Эрлинг Холанд, передают Vesti.kz

Норвегия готовится принять матч Лиги чемпионов, в котором сыграет Эрлинг Холанд, передают Vesti.kz

"Манчестер Сити" приехал в Скандинавию на выездную встречу седьмого тура общего этапа турнира, где встретится с местным клубом "Буде-Глимт".

Если брать период с сезона 2000/01 - точку отсчёта для выступлений норвежских клубов в Лиге чемпионов, - Холанд в одиночку забил больше голов, чем все команды Норвегии вместе взятые.

На его счету 55 мячей в 54 матчах Лиги чемпионов, тогда как все норвежские клубы за тот же период суммарно забили 48 голов в 42 играх.

Как распределились голы Холанда в ЛЧ:

В составе "РБ Зальцбург" - 8 

За "Боруссию" Дортмунд -15 

В футболке "Манчестер Сити" - 32

Для сравнения: голы норвежских клубов в ЛЧ с сезона 2000/01:

"Русенборг" - 39 

"Буде-Глимт" - 9

Почему Холанд уникален?

Стоит отметить, что Холанд начал профессиональную карьеру в 2015 году в норвежском клубе "Брюне". Именно там он сделал первые шаги в футболе, пройдя всю систему детско-юношеской академии. В 15 лет Холанд дебютировал за основную команду, тренируясь в том числе под руководством своего отца и клубных специалистов.

В 2017 году нападающий перешёл в "Мольде", где его развитием занимался Оле-Гуннар Сульшер. Именно там Холанд начал привлекать внимание европейских скаутов.

Следующим этапом стал "РБ Зальцбург" (2019). В составе австрийского клуба он дебютировал в Лиге чемпионов и мгновенно заявил о себе, оформив хет-трик уже в первом тайме своего стартового матча в турнире - выступление, которое сделало его сенсацией всей Европы.

Далее, в 2020 году Холанд перешёл в "Боруссию" Дортмунд, где подтвердил статус одного из самых опасных и перспективных форвардов мира, регулярно забивая как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов.

А через два года норвежец стал игроком "Манчестер Сити". Уже в дебютном сезоне он вошёл в историю клуба, выиграв требл - АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. 

Стало известно об уходе Гвардиолы из "Манчестер Сити"

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" обозначил сумму, за которую готов рассмотреть продажу Эрлинга Холанда в мадридский "Реал".

