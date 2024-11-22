Холанд назвал лучшего тренера всех времен после хет-трика с Казахстаном

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле, сообщают Vesti.kz. Норвежский форвард назвал его лучшим тренером в истории.

"Гвардиола лучший тренер в мире. Возможно, лучший из всех, что были", - передает слова норвежского бомбардира Sky Sports в социальных сетях.

Ранее, "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Гвардиолой еще на два года. Испанец с 2016 года трениует английский клуб.

Сам Холанд, менее недели назад в составе сборной Норвегии поучаствовал в разгроме команды Казахстана в шестом туре Лиги наций - 5:0. Форвард "горожан" оформил хет-трик в ворота команды Станислава Черчесова.