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Холанд назвал лучшего тренера всех времен после хет-трика с Казахстаном

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Холанд назвал лучшего тренера всех времен после хет-трика с Казахстаном ©x.com/nff_landslag

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле, сообщают Vesti.kz. Норвежский форвард назвал его лучшим тренером в истории.

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле, сообщают Vesti.kz. Норвежский форвард назвал его лучшим тренером в истории.

"Гвардиола лучший тренер в мире. Возможно, лучший из всех, что были", - передает слова норвежского бомбардира Sky Sports в социальных сетях.

Ранее, "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Гвардиолой еще на два года. Испанец с 2016 года трениует английский клуб.

Сам Холанд, менее недели назад в составе сборной Норвегии поучаствовал в разгроме команды Казахстана в шестом туре Лиги наций - 5:0. Форвард "горожан" оформил хет-трик в ворота команды Станислава Черчесова.

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