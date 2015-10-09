Хаби Алонсо не хочет отпускать игрока "Челси" в "Барселону"

Центральный защитник "Челси" Леви Колуилл привлёк внимание "Барселоны" и главного тренера каталонцев Ханси Флика. Интерес "сине-гранатовых" заставил английского футболиста задуматься о смене клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Идеальный кандидат для Ханси Флика

Колуилл полностью соответствует профилю защитника, которого ищет Флик для укрепления оборонительной линии. Главным преимуществом игрока является то, что он левша - это позволяет ему естественно начинать атаки со своего фланга и сохранять контроль над мячом под высоким прессингом соперника. Кроме того, Колуилл уверенно действует при высокой линии обороны и эффективно контролирует пространство за спинами защитников, что избавляет тренера от необходимости менять игровую модель.

Позиция Хаби Алонсо

Главным препятствием на пути к трансферу является позиция главного тренера "Челси" Хаби Алонсо. Специалист считает Колуилла ключевым элементом своего проекта и категорически не желает терять важный оборонительный ресурс.

Несмотря на сопротивление Алонсо, привлекательность проекта "Барселоны" может стать решающим фактором: если сам Колуилл изъявит желание перейти в команду Флика, его личная позиция откроет двери для трансфера.

Колуилл является воспитанником "Челси". В нынешнем сезоне он провёл десять матчей во всех турнирах и получил одно предупреждение.

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