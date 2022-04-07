Гвардиоле предложили возглавить топ-сборную. Подробности

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии, сообщает Marca.

Федерация футбола Бразилии считает 51-летнего испанца идеальным кандидатом на пост главного тренера, который после чемпионата мира 2022 года в Катаре покинет Тите.

Отмечается, что федерация уже связалась с представителями Гвардиолы.

Ему предлагают четырехлетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год, тогда как в "МанСити" он получает на восемь миллионов больше.

Напомним, на ЧМ-2022 Бразилия в квартете G сыграет со сборными Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Гвардиола тренирует английский клуб с 2016 года, до этого он возглавлял "Баварию" и "Барселону".

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