Гвардиола высказался об уходе из "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:30
©instagram.com/mancity/

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда будет идеальным клубом с ним или без него, сообщает "Спорт-Экспресс". Он работает последний год по действующему контракту.

После 7 туров АПЛ клуб Гвардиолы делит второе-третье места с "Тоттенхэмом", набрав по 17 очков. Лидирует "Арсенал" (18 очков).

"Если я останусь в "Манчестер Сити", все будет идеально. А если покину клуб, он тоже будет идеальным. Я знаю, насколько они сильны и насколько хороши решения, которые они принимают", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" рассчитан до лета 2023 года. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 6 0 1 17-7 18
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 7 5 2 0 18-7 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Гвардиола Хосеп

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