Англия
Сегодня 18:20
 

Гвардиола ввёл новое правило в "Ман Сити": оно может лишить места в составе

Гвардиола ввёл новое правило в "Ман Сити": оно может лишить места в составе Хосеп Гвардиола.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил устроить своим футболистам максимально строгие праздники, передают Vesti.kz.

На Рождество игроков ждёт обязательное взвешивание, и поблажек не будет ни для кого.

Испанский специалист прямо дал понять, что лишние килограммы могут стоить места в составе. Любой, кто вернется после праздничных дней с превышением веса, автоматически останется в Манчестере и не поедет на матч премьер-лиги против "Ноттингем Форест".

"Они могут есть, но я хочу это контролировать. Мне нужно формировать состав на игру 27-го числа.

Представьте, что игрок в идеальной форме, но возвращается с плюс тремя килограммами? Он никуда не поедет, останется дома. Это точно", – цитируют тренера Daily Mail

Такой подход тренер "горожан" объясняет желанием сохранить оптимальные физические кондиции команды в самый загруженный отрезок сезона.

Даже после уверенной победы над "Вест Хэмом" (3:0) Гвардиола отказал футболистам в дополнительном отдыхе, дав понять, что расслабляться рано.

По словам Гвардиолы, последняя проверка формы оставила у него исключительно положительные впечатления: команда выглядит свежо и интенсивно. Отдельно он отметил энергетику лидеров атаки – Фила Фодена и Эрлинга Холанда.

"Все было идеально, все в форме. Вы видели, как они сегодня бегают? Проблема ведь не просто в беге.

Посмотрите на Фила и Эрлинга – я это обожаю. В прошлом сезоне такого не было", – добавил тренер.

Гвардиола нашёл "Ман Сити" нового форварда за 65 миллионов

Ранее Гвардиола прокомментировал тему возможной смены тренера в "Манчестер Сити". 

