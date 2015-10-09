Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 13:45
 

Гвардиола нашёл "Ман Сити" нового форварда за 65 миллионов

  Комментарии

Гвардиола нашёл "Ман Сити" нового форварда за 65 миллионов Пеп Гвардиола. ©Depositphotos/Musiu0

"Манчестер Сити" решил активно действовать на зимнем рынке и всё ближе к одному из самых громких трансферов сезона — подписанию 25-летнего вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.

Семеньо готов к переходу в топ-клуб

По данным Fichajes.net, английский клуб всерьёз рассматривает активацию клаусулы в 65 миллионов фунтов. Сам игрок дал понять о своём желании сменить клуб и рассматривает "Манчестер Сити" как идеальную площадку для борьбы за титулы и закрепления статуса игрока элиты.

Стратегическая цель "Манчестер Сити"

Руководство клуба оценивает переход как стратегически выгодный. Семеньо сочетает опыт, универсальность и стабильную форму, что идеально вписывается в модель игры "Манчестер Сити". Трансфер позволит усилить атакующую глубину и разгрузить состав в плотном графике сезона.

Ситуация в "Борнмуте"

В АФК "Борнмут" осознают сложность ситуации. Клаусула защищает клуб, но при этом ограничивает его возможности, если "Манчестер Сити" решит заплатить напрямую. С точки зрения клуба, это баланс между спортивными результатами и финансовой выгодой.


Тактический потенциал игрока

С точки зрения игры, Семеньо универсален: может действовать на обеих флангах, создавать пространство и адаптироваться к различным схемам. Его приход позволит поддерживать высокий уровень конкуренции в атаке на протяжении сезона.

Финансовый аспект

Сумма в 65 миллионов фунтов рассматривается клубом как разумная инвестиция. В 25 лет Семеньо сочетает опыт в Премьер-лиге с амбициями дальнейшего карьерного роста, что делает трансфер долгосрочно оправданным.

Если трансфер состоится, он станет одним из ключевых событий зимнего окна. "Манчестер Сити" укрепит состав, а "Борнмут" получит возможность усилить финансовую базу и продолжить развитие проекта.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Фулхэм
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 1 человек

