Англия
Вчера 21:55
 

Гвардиола принял решение по Хусанову перед матчем с "Челси"

Гвардиола принял решение по Хусанову перед матчем с "Челси" Абдукодир Хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

Игра состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере (Англия) и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов включён в заявку, однако начнёт встречу на скамейке запасных.

Состав "Сити":

  • Доннарумма,
  • Нунес, Диаш,
  • О'Райли,
  • Гвардиол,
  • Рейндерс,
  • Фоден,
  • Родри,
  • Силва,
  • Шерки,
  • Холанд.

Состав "Челси":

  • Йоргенсен,
  • Чалоба,
  • Бадьяшиль,
  • Ачимпонг,
  • Гюсто,
  • Джеймс,
  • Фернандес,
  • Эстевао,
  • Палмер,
  • Нету,
  • Педро.

Турнирная таблица перед матчем

"Горожане" располагаются на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 41 очко по итогам 19 матчей. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет семь баллов, при этом у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.

В свою очередь, "Челси" с 30 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.

Гвардиола принял долгожданное решение по Хусанову в "Ман Сити"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
3 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
6 Челси 19 8 6 5 32-21 30
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

