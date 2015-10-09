Гвардиола принял решение по Хусанову перед матчем с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

Игра состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере (Англия) и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов включён в заявку, однако начнёт встречу на скамейке запасных.

Состав "Сити":

Доннарумма,

Нунес, Диаш,

О'Райли,

Гвардиол,

Рейндерс,

Фоден,

Родри,

Силва,

Шерки,

Холанд.

Состав "Челси":

Йоргенсен,

Чалоба,

Бадьяшиль,

Ачимпонг,

Гюсто,

Джеймс,

Фернандес,

Эстевао,

Палмер,

Нету,

Педро.

Турнирная таблица перед матчем

"Горожане" располагаются на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 41 очко по итогам 19 матчей. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет семь баллов, при этом у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.

В свою очередь, "Челси" с 30 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.

