Гвардиола принял решение по Хусанову перед матчем с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.
Игра состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере (Англия) и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.
Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов включён в заявку, однако начнёт встречу на скамейке запасных.
Состав "Сити":
- Доннарумма,
- Нунес, Диаш,
- О'Райли,
- Гвардиол,
- Рейндерс,
- Фоден,
- Родри,
- Силва,
- Шерки,
- Холанд.
Состав "Челси":
- Йоргенсен,
- Чалоба,
- Бадьяшиль,
- Ачимпонг,
- Гюсто,
- Джеймс,
- Фернандес,
- Эстевао,
- Палмер,
- Нету,
- Педро.
Турнирная таблица перед матчем
"Горожане" располагаются на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 41 очко по итогам 19 матчей. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет семь баллов, при этом у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.
В свою очередь, "Челси" с 30 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.
