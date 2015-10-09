Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 09:50
 

Гвардиола назвал условие, при котором уйдёт из "Манчестер Сити"

Гвардиола назвал условие, при котором уйдёт из "Манчестер Сити" ©Depositphotos/[email protected]

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, по какой причине однажды может покинуть клуб, передают Vesti.kz

"Я больше не буду тренировать "Манчестер Сити", если почувствую, что клубу нужны перемены", – цитируют слова Гвардиолы City_Xtra.

При этом наставник подчеркнул, что сейчас ситуация совершенно иная. После непростого прошлого сезона его желание работать с командой только усилилось:

"Но сейчас, после событий прошлого сезона я чувствую, что хочу тренировать эту команду, как никогда раньше. Хочу быть рядом с клубом и поддерживать своих игроков. Хочу добиться успеха в этом сезоне".

По сути, тренер дал понять: если в клубе появится ощущение застоя или необходимость обновления, он не станет цепляться за пост. Но пока его энергия и вера в проект только укрепляются.

"Люблю заглядывать в будущее, именно так мы достигли успеха в прошлом, нужно всегда думать, что будет дальше. Я провожу десятый сезон вместе с "Манчестер Сити" и очень горжусь этим".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
7 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
10 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4-7 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
16 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

