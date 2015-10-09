Гвардиола нашёл замену Де Брюйне в "Барселоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает полузащитника "Барселоны" Педри Гонсалеса в качестве идеальной замены ушедшему летом 2025 года в "Наполи" бельгийскому хавбеку Кевину де Брюйне, передают Vesti.kz.

По мнению Гвардиолы, как сообщает Don Balon, молодой испанский футболист обладает качествами, которые позволяют взять на себя творческую роль в центре поля и стать новым лидером "горожан".

"Барселона" не ведёт переговоров

Тем не менее, руководство "Барселоны" ясно дало понять, что не собирается отпускать Педри. Игрок защищает цвета клуба с 2020 года, считается ключевым в проекте каталонцев и защищён долгосрочным контрактом. Даже крупная финансовая компенсация из Англии не рассматривается как повод для переговоров.

Статистика и роль игрока

В текущем сезоне Педри провёл 25 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач, демонстрируя важность в игровом построении команды. Его рыночная стоимость оценивается в 140 миллионов евро, а "Барселона" видит в нём не только игрока, но и одного из столпов будущего проекта клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!