Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 19:35
 

Гвардиола нашёл замену Де Брюйне в "Барселоне"

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола нашёл замену Де Брюйне в "Барселоне" Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/canno73

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает полузащитника "Барселоны" Педри Гонсалеса в качестве идеальной замены ушедшему летом 2025 года в "Наполи" бельгийскому хавбеку Кевину де Брюйне, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает полузащитника "Барселоны" Педри Гонсалеса в качестве идеальной замены ушедшему летом 2025 года в "Наполи" бельгийскому хавбеку Кевину де Брюйне, передают Vesti.kz.

По мнению Гвардиолы, как сообщает Don Balon, молодой испанский футболист обладает качествами, которые позволяют взять на себя творческую роль в центре поля и стать новым лидером "горожан".

"Барселона" не ведёт переговоров

Тем не менее, руководство "Барселоны" ясно дало понять, что не собирается отпускать Педри. Игрок защищает цвета клуба с 2020 года, считается ключевым в проекте каталонцев и защищён долгосрочным контрактом. Даже крупная финансовая компенсация из Англии не рассматривается как повод для переговоров.

Статистика и роль игрока

В текущем сезоне Педри провёл 25 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач, демонстрируя важность в игровом построении команды. Его рыночная стоимость оценивается в 140 миллионов евро, а "Барселона" видит в нём не только игрока, но и одного из столпов будущего проекта клуба.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Челси 24 11 7 6 42-27 40
5 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
6 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
9 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
10 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Пальма-де-Мальорка   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 февраля 01:00   •   не начат
Мальорка
Мальорка
(Пальма-де-Мальорка)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Мальорка
Ничья
Севилья
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!