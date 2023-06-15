Гвардиола нашел нового таланта для "МанСити". Ему 17 лет

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:18
©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" намерен заполучить полузащитника французского "Пари Сен-Жермена" Уоррена Заир-Эмери. В услугах 17-летнего игрока заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, сообщает RMC Sport.

По информации источника, наставник впечатлен молодым французским футболистом и хотел бы его заполучить, однако ПСЖ не настроен продавать его. "Сити" готов включить в сделку своего игрока Бернарду Силву. Последний - одна из главных целей ПСЖ на летнем трансферном рынке.

Заир-Эмери сыграл 31 матч за ПСЖ в прошедшем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами.

28-летний Силва забил семь голов и сделал восемь голевых пасов в 55 матчах за "Манчестер Сити".

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити ПСЖ

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