Гвардиола намекнул на проблемы в "Сити": выбыл лидер, сроки неизвестны

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оставил много вопросов по поводу состояния Родри Эрнандеса, передают Vesti.kz.

Накануне матча против "Бернли" в рамках Премьер-лиги наставник "горожан" подтвердил, что ключевой полузащитник не сыграет. Однако конкретных сроков восстановления он так и не назвал, лишь усилив неопределённость вокруг ситуации.

Родри получил повреждение в концовке встречи с "Арсеналом", где "Сити" одержал важную победу в борьбе за лидерство. Тогда Гвардиола уже говорил о травме, но избегал прогнозов.

"К завтрашнему матчу он не будет готов. Посмотрим, как всё будет развиваться в ближайшие игры – полуфинал против "Саутгемптона" или через 12–13 дней с "Эвертоном"", – цитируют тренера Marca.

Проблема в том, что клуб до сих пор не опубликовал официальный медицинский отчёт, а значит, степень серьёзности травмы остаётся неизвестной.

Особенно тревожным этот момент выглядит на фоне того, что Родри только недавно вернулся после серьёзного повреждения колена и постепенно вышел на свой привычный уровень, вновь став ключевой фигурой в центре поля "Сити".

Отметим, что Родри один из ведущих игроков своего поколения. В его активе – "Золотой мяч" 2024 года, титул чемпиона Европы 2024 и победа в Лиге чемпионов сезона 2022/23.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!