Англия
Сегодня 17:37
 

Гвардиола намекнул на проблемы в "Сити": выбыл лидер, сроки неизвестны

Гвардиола намекнул на проблемы в "Сити": выбыл лидер, сроки неизвестны

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оставил много вопросов по поводу состояния Родри Эрнандеса, передают Vesti.kz

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оставил много вопросов по поводу состояния Родри Эрнандеса, передают Vesti.kz

Накануне матча против "Бернли" в рамках Премьер-лиги наставник "горожан" подтвердил, что ключевой полузащитник не сыграет. Однако конкретных сроков восстановления он так и не назвал, лишь усилив неопределённость вокруг ситуации.

Родри получил повреждение в концовке встречи с "Арсеналом", где "Сити" одержал важную победу в борьбе за лидерство. Тогда Гвардиола уже говорил о травме, но избегал прогнозов. 

"К завтрашнему матчу он не будет готов. Посмотрим, как всё будет развиваться в ближайшие игры – полуфинал против "Саутгемптона" или через 12–13 дней с "Эвертоном"", – цитируют тренера Marca.

Проблема в том, что клуб до сих пор не опубликовал официальный медицинский отчёт, а значит, степень серьёзности травмы остаётся неизвестной.

Особенно тревожным этот момент выглядит на фоне того, что Родри только недавно вернулся после серьёзного повреждения колена и постепенно вышел на свой привычный уровень, вновь став ключевой фигурой в центре поля "Сити".

Отметим, что Родри один из ведущих игроков своего поколения. В его активе – "Золотой мяч" 2024 года, титул чемпиона Европы 2024 и победа в Лиге чемпионов сезона 2022/23.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бернли   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 апреля 00:00
Бернли
Бернли
(Бернли)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Бернли
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 5 человек

