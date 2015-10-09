Англия
Сегодня 22:21
 

В "Манчестер Сити" готовят замену Гвардиоле - имя уже известно

В "Манчестер Сити" готовят замену Гвардиоле - имя уже известно

Сеск Фабрегас может в перспективе возглавить "Манчестер Сити", став преемником Хосепа Гвардиолы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Грэма Бэйли.

Сеск Фабрегас может в перспективе возглавить "Манчестер Сити", став преемником Хосепа Гвардиолы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Грэма Бэйли.

Контракт Гвардиолы с английским клубом действует до лета 2027 года, однако ранее появлялась информация, что испанский специалист способен покинуть команду уже в ближайшее межсезонье после десяти лет работы.

Фабрегас тем временем успешно проявляет себя на тренерском посту в "Комо" — клуб идёт на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

"Манчестер Сити" на данный момент занимает вторую строчку в АПЛ, уступая "Арсеналу" шесть очков, при этом имея матч в запасе.

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Арсенал
(Лондон)
- : -
Спортинг Л
(Лиссабон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Спортинг Л
Проголосовало 50 человек

