Футболисты клубов АПЛ нанимают бывших военных для охраны домов

Игроки клубов АПЛ обратились к частным охранным фирмам из-за беспокойства о благополучии семьи во время матчей, сообщает Daily Mail.

Футболисты обеспокоены частыми случаями нападений на свои дома. Для охраны владений привлекаются бывшие военнослужащие.

Дошло до того, что некоторые клубы перестали обнародовать информацию об отсутствии игроков и их пребывании в отелях между матчами.

Сейчас в АПЛ лидирует "Манчестер Сити", набравший 57 очков. Второе место занимает "Ливерпуль", у которого 48 баллов. "Челси" идет на третьей строчке. У "синих" 47 очков.