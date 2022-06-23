Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш с размахом отпраздновал победу команды в английской премьер-лиге. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Sun.

Англичанин устроил вечеринку в Лас-Вегасе, где воспользовался VIP-привилегиями одного из местных баров. Эта услуга стоила футболисту 95 тысяч евро (100 тысяч долларов) и включала 116 бутылок шампанского.

В водной вечеринке в одном из бассейнов компанию Грилишу составил защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон.

26-летний Грилиш стал игроком "Манчестер Сити" летом 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.