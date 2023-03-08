Футболист "Манчестер Сити" в центре сексуального скандала. Он снимал штаны в баре и приставал к девушкам

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 19:25
©instagram.com/kylewalker

Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер оказался в центре сексуального скандала.

Как сообщает The Sun, футболист был замечен в пьяном виде в одном из баров, где снимал штаны, домогался до нескольких девушек и трогал одну из них за грудь.

По информации источника, Кайл пришел в бар уже в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был с другом и несколькими девушками. При том, что футболист женат и воспитывает четырех детей. 

В течение примерно полутора часов Уокер повторял свои неуместные действия: снимал штаны, знакомился с девушками, трогал их за интимные места, а также танцевал провокационные танцы, напоминающие половой акт. Он даже схватил одну из девушек за грудь и начал ее целовать.

Полиция может начать расследование против Уокера за нарушение общественного порядка. 

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ

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