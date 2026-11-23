Нападающий сборной Англии Айван Тоуни может вернуться в европейский футбол уже в январе, причём одним из возможных вариантов продолжения карьеры для 30-летнего форварда является "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Тоуни заинтересован в переходе на "Олд Траффорд"

По информации TEAMtalk, посредники уже прорабатывают возможность аренды английского нападающего с правом последующего выкупа. Манкунианцы рассматривают Тоуни как одного из кандидатов на усиление атакующей линии в рамках перестройки команды под руководством Маурисио Почеттино.

Сам футболист также заинтересован в переходе на "Олд Траффорд" и возвращении в европейский футбол.

Айван Тоуни Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Конкуренция со стороны клубов АПЛ

В нынешнем сезоне Тоуни демонстрирует высокую результативность в составе "Аль-Ахли": на его счету 16 голов в 15 матчах, в которых он выходил в стартовом составе.

Помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к ситуации вокруг английского форварда проявляют "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас". При этом официальные переговоры с саудовским клубом пока не проводились.

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