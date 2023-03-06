Накануне "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счетом 7:0.

Однако игра запомнилась не только цифрами на табло. По ходу матча болельщики "Ливерпуля" скандировали имя Криштиану Роналду. Фанаты использовали кричалку VIVA Ronaldo.

Напомним, Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в ноябре прошлого года. В январе 2023-го он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Перед уходом из клуба португалец дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.