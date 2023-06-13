Будущее "Манчестер Сити" будет зависеть от того, как долго клуб будет тренировать Хосеп Гвардиола. Такое мнение выразил известный футболист и эксперт Сеск Фабрегас.

"Я думаю, будущее клуба зависит от двух вещей: насколько голодны эти игроки после того, как выиграли все, и как долго Пеп собирается здесь оставаться. Я видел его очень уставшим. Оевидно, что он не уйдет в следующем сезоне, потому что снова захочет все выиграть, но будущее клуба будет зависеть от того, как долго Гвардиола будет здесь", - цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Сити" в этом сезоне под руководством Гвардиолы завоевал требл - чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Сам он уже добивался такого успеха с "Барселоной".