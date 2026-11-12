Ещё один клуб АПЛ объявил об отставке главного тренера

"Кристал Пэлас" отправил в отставку главного тренера Пьера Сажа, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что вместе с ним лондонский клуб покинули трое его ассистентов: Джамаль Алиуи, Дамьен Делла Санта и Сэнди Гишар.

О назначении нового наставника руководство пообещало сообщить позднее.

Саж находился в этой должности с июля 2026 года. Под руководством французского специалиста "Кристал Пэлас" одержал две победы при одной ничьей и семи поражениях в десяти матчах АПЛ, расположившись на последнем, 20-м месте в турнирной таблице с семью очками.

Ранее Саж возглавлял на родине "Ланс" и "Лион".

Отметим, что другой клуб АПЛ - "Манчестер Юнайтед" - также объявил об уходе главного тренера, подробности - тут.