В "Челси" разгорается серьёзный управленческий кризис вокруг поиска нового главного тренера, сообщают Vesti.kz.

По данным indykaila News, 3 января совет директоров проведёт экстренное заседание — руководство клуба не может прийти к единому мнению по кандидатуре будущего наставника.

Несмотря на разногласия, главным фаворитом на пост остаётся Лиам Росеньор, который сейчас работает со "Страсбургом".

Напомним, 1 января лондонцы расстались с Энцо Мареской, возглавлявшим команду с 2024 года.

Напомним, что в следующем сезоне казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

