Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 16:45
 

Экстренное собрание в клубе Сатпаева: кто возглавит "Челси" после ухода Марески?

  Комментарии

Поделиться
Экстренное собрание в клубе Сатпаева: кто возглавит "Челси" после ухода Марески? ©ФК "Кайрат"

В "Челси" разгорается серьёзный управленческий кризис вокруг поиска нового главного тренера, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В "Челси" разгорается серьёзный управленческий кризис вокруг поиска нового главного тренера, сообщают Vesti.kz.

По данным indykaila News, 3 января совет директоров проведёт экстренное заседание — руководство клуба не может прийти к единому мнению по кандидатуре будущего наставника.

Несмотря на разногласия, главным фаворитом на пост остаётся Лиам Росеньор, который сейчас работает со "Страсбургом".

Напомним, 1 января лондонцы расстались с Энцо Мареской, возглавлявшим команду с 2024 года.

Появились новости о фаворите на пост главного тренера "Челси" и других кандидатах

Напомним, что в следующем сезоне казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
12 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
13 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 19 5 6 8 25-32 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 22:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Челси
Проголосовало 187 человек

Реклама

Живи спортом!