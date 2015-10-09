Появились новости о фаворите на пост главного тренера "Челси" и других кандидатах

Главный тренер "Страсбура" Лиам Росеньор является основным кандидатом на пост наставника "Челси" после отставки Энцо Марески.

При этом 41-летний специалист остаётся не единственным претендентом на вакантную должность — руководство лондонского клуба продолжает рассматривать и другие варианты.

В то же время "Челси" не планирует возвращаться к кандидатуре Роберто Де Дзерби, несмотря на то что переговоры с итальянским тренером велись до назначения Марески в 2024 году.

Также исключается возможность приглашения главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера и наставника "Комо" Франсеска Фабрегаса.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!