Англия
Сегодня 17:30
 

Появились новости о фаворите на пост главного тренера "Челси" и других кандидатах

Появились новости о фаворите на пост главного тренера "Челси" и других кандидатах ©instagram.com/chelseafc

Главный тренер "Страсбура" Лиам Росеньор является основным кандидатом на пост наставника "Челси" после отставки Энцо Марески. 

При этом 41-летний специалист остаётся не единственным претендентом на вакантную должность — руководство лондонского клуба продолжает рассматривать и другие варианты.

В то же время "Челси" не планирует возвращаться к кандидатуре Роберто Де Дзерби, несмотря на то что переговоры с итальянским тренером велись до назначения Марески в 2024 году.

Также исключается возможность приглашения главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера и наставника "Комо" Франсеска Фабрегаса.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
12 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
13 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 19 5 6 8 25-32 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 22:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
