Экс-тренер сборной Германии отказал "Челси"

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик отказался от работы в футбольном клубе "Челси", передают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, он не возглавит лондонскую команду, так как сосредоточен на других проектах.

Последним место работы Флика была сборная Германии, которую он возглавлял с 2021 по 2023 год. Также в его тренерской карьере были "Бавария", "Зальцбург" и "Хоффенхайм".

🔵 Been told from the coach’s circle that Hansi #Flick will not become the new coach of Chelsea. The 59 y/o is focused on other projects. #CFC @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/k9eVzNh8CF