"Челси" официально решил судьбу главного тренера

Футбольный клуб "Челси" объявил об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера по взаимному согласию сторон, передают Vesti.kz.

Вместе с ним команду покинули Хесус Перес, Мигель д'Агостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.

"От имени всех в "Челси" мы хотели бы выразить благодарность Маурисио за его работу в этом сезоне. Мы будем рады видеть его на "Стэмфорд Бридж" в любое время и желаем ему всего самого наилучшего в его будущей тренерской карьере", - говорится в заявлении клуба.

Почеттино сказал:

"Спасибо группе владельцев "Челси" и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Теперь у него есть все возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в премьер-лиге и Европе в ближайшие годы".

Почеттино возглавил "Челси" 29 мая 2023 года, под его руководством лондонцы финишировали на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка после 38 туров. Прежде аргентинец возглавлял "Пари Сен-Жермен", "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".