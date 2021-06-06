Бывший главный тренер "Ливерпуля" и "Челси" Рафаэль Бенитес может возглавить турецкий "Фенербахче", сообщает "Чемпионат".

Турецкий клуб ищет опытного специалиста, который поможет добиться клубу успехов в чемпионате, а также в Лиге Европы. По информации источника, Бенитес 16 июня прилетит в Стамбул для дальнейших переговоров.

"Фенербахче" также рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который покинет национальную команду после Евро-2020.

Последним местом работы 61-летнего испанского специалиста был "Далянь Про", который он возглавил в 2019 году. В сезоне-2020 клуб под руководством испанского специалиста занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. Специалист ушел в январе из-за пандемии коронавируса.

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