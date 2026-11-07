Джеррард удивил оценкой Моуринью и высказался о кризисе МЮ

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал Жозе Моуринью лучшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" за последние годы, сообщают Vesti.kz.

Англичанин также высказался о причинах неудач манкунианцев и оценил работу Майкла Кэррика, отмечает Goal.

По мнению Джеррарда, именно португальскому специалисту удалось добиться наиболее значимых результатов после ухода Алекса Фергюсона. Под его руководством "Манчестер Юнайтед" занял второе место в АПЛ и выиграл еврокубок.

"Многие тренеры сменяли друг друга за последние пять-шесть лет, но никому не удалось изменить положение команды. Думаю, Моуринью был лучшим: он занял второе место в чемпионате и завоевал еврокубок. Сейчас задача очень сложная, поскольку я не считаю, что проблема заключается только в главном тренере или его помощнике", - сказал он.

При этом экс-футболист считает, что нынешние трудности клуба нельзя связывать исключительно с главным тренером или его штабом. Он обратил внимание на нестабильную игру футболистов и проблемы в руководстве.

"Проблема связана с группой игроков, которые не показывают стабильной игры и не дают клубу достаточно. Кроме того, существует множество управленческих проблем. Я уже говорил, что у "Манчестер Юнайтед" много проблем, а не одна. Не думаю, что Майкл Кэррик - главная из них", - добавил Джеррард.

Джеррард подчеркнул, что у манкунианцев накопилось сразу несколько серьёзных проблем, поэтому Каррика нельзя считать главным виновником сложившейся ситуации.

После девяти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал семь очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.