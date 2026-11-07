Англия
Вчера 23:10

Джеррард удивил оценкой Моуринью и высказался о кризисе МЮ

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Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал Жозе Моуринью лучшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" за последние годы, сообщают Vesti.kz.

Англичанин также высказался о причинах неудач манкунианцев и оценил работу Майкла Кэррика, отмечает Goal.

По мнению Джеррарда, именно португальскому специалисту удалось добиться наиболее значимых результатов после ухода Алекса Фергюсона. Под его руководством "Манчестер Юнайтед" занял второе место в АПЛ и выиграл еврокубок.

"Многие тренеры сменяли друг друга за последние пять-шесть лет, но никому не удалось изменить положение команды. Думаю, Моуринью был лучшим: он занял второе место в чемпионате и завоевал еврокубок. Сейчас задача очень сложная, поскольку я не считаю, что проблема заключается только в главном тренере или его помощнике", - сказал он.

При этом экс-футболист считает, что нынешние трудности клуба нельзя связывать исключительно с главным тренером или его штабом. Он обратил внимание на нестабильную игру футболистов и проблемы в руководстве.

"Проблема связана с группой игроков, которые не показывают стабильной игры и не дают клубу достаточно. Кроме того, существует множество управленческих проблем. Я уже говорил, что у "Манчестер Юнайтед" много проблем, а не одна. Не думаю, что Майкл Кэррик - главная из них", - добавил Джеррард.

Джеррард подчеркнул, что у манкунианцев накопилось сразу несколько серьёзных проблем, поэтому Каррика нельзя считать главным виновником сложившейся ситуации.

После девяти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал семь очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
9 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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