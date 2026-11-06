Бывший главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", который искал замену Майклу Кэррику, передают Vesti.kz.

58-летний специалист, находящийся без клуба после ЧМ-2026, не хочет торопиться с решением и намерен тщательно изучить все варианты продолжения карьеры.

Ожидание предложения от "Реала"

Как сообщает источник, главной причиной осторожности Дешама является мадридский "Реал". Минувшим летом француз был близок к тому, чтобы возглавить испанский гранд, однако руководство "сливочных" в итоге сделало выбор в пользу Жозе Моуринью. На фоне нестабильных результатов португальца в Мадриде, имя Дешама в прессе снова называют в числе главных кандидатов на пост тренера "Реала", из-за чего он не спешит связывать себя обязательствами в Англии.

Альтернатива в Италии

Помимо "Манчестер Юнайтед" и "Реала", на французского тренера претендует туринский "Ювентус". Итальянский клуб рассматривает Дешама, который ранее уже играл и тренировал в Турине, как замену Лучано Спаллетти из-за сомнений руководства в его будущем.

Дальнейшие шаги Дешама будут зависеть от того, как изменится ситуация в мадридском и туринском клубах в ближайшие недели.

Достижения Дешама

Дешам находился у руля французской сборной с 2012 по 2026 год, покинув пост после окончания мирового первенства. За этот цикл "трехцветные" собрали солидную коллекцию наград: золото ЧМ-2018 и Лиги наций-2021, а также выходили в финалы домашнего Евро-2016 и катарского ЧМ-2022. До назначения в сборную тренер возглавлял "Монако", "Ювентус" и "Марсель".