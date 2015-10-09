Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 11:55
 

Дастану Сатпаеву нашли конкурента за 100 миллионов в новом клубе

Дастан Сатпаев. ©Алихан Сариев/Vesti.kz

Лондонский "Челси" активно включился в борьбу за нападающего сборной Аргентины и мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

"Челси" нацелен на трансфер чемпиона мира

По информации MatchDay Central, клуб уже вышел на контакт с представителями футболиста, а переговоры развиваются в позитивном ключе.

"Синие" рассчитывают согласовать предварительное соглашение по Альваресу в начале лета. Сообщается, что личные условия не станут препятствием для сделки - аргентинец открыт к переезду в Лондон. На данный момент именно "Челси" считается фаворитом в гонке за 26-летнего форварда.

В текущем сезоне Альварес провёл 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 100 миллионов евро. Ранее нападающий уже выступал в английской премьер-лиге (АПЛ), защищая цвета "Манчестер Сити".


Конкуренция для Сатпаева

Отметим, что этим же летом состав "Челси" пополнит ещё один нападающий - перспективный казахстанец Дастан Сатпаев. В 2025 году алматинский "Кайрат" объявил о его продаже в лондонский клуб, однако официально форвард сможет присоединиться к "синим" только после достижения совершеннолетия - в августе 2026 года.

"Кайрат" объявил официальное решение по Дастану Сатпаеву

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

