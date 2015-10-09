Дастану Сатпаеву нашли конкурента за 100 миллионов в новом клубе

Лондонский "Челси" активно включился в борьбу за нападающего сборной Аргентины и мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

"Челси" нацелен на трансфер чемпиона мира

По информации MatchDay Central, клуб уже вышел на контакт с представителями футболиста, а переговоры развиваются в позитивном ключе.

"Синие" рассчитывают согласовать предварительное соглашение по Альваресу в начале лета. Сообщается, что личные условия не станут препятствием для сделки - аргентинец открыт к переезду в Лондон. На данный момент именно "Челси" считается фаворитом в гонке за 26-летнего форварда.

В текущем сезоне Альварес провёл 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 100 миллионов евро. Ранее нападающий уже выступал в английской премьер-лиге (АПЛ), защищая цвета "Манчестер Сити".

Конкуренция для Сатпаева

Отметим, что этим же летом состав "Челси" пополнит ещё один нападающий - перспективный казахстанец Дастан Сатпаев. В 2025 году алматинский "Кайрат" объявил о его продаже в лондонский клуб, однако официально форвард сможет присоединиться к "синим" только после достижения совершеннолетия - в августе 2026 года.

