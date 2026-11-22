"Бёрнли" на своём поле сыграл вничью с "Блэкберном" (2:2) в матче 16-го тура Чемпионшипа Англии, сообщают Vesti.kz.

Команды обменялись голами

Встреча прошла на стадионе "Тёрф Мур" в Бёрнли (Англия). Хозяева открыли счёт на 27-й минуте усилиями Ларги Рамазани, однако уже через четыре минуты Андри Гудьонсен восстановил равновесие.

В начале второго тайма Джейдон Банел вновь вывел "Бёрнли" вперед. Тем не менее удержать преимущество команде не удалось: на 74-й минуте Тодд Кантвелл реализовал пенальти и установил окончательный счет — 2:2.

Положение команд и ситуация с Сатпаевым

После этой встречи "Бёрнли" набрал 11 очков и остался на 22-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. "Блэкберн" с 22 баллами располагается на 13-й позиции.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который выступает за "Бёрнли" на правах аренды из "Челси", не принял участие в матче. Футболист продолжает восстановление после повреждения и проходит реабилитацию.

"Челси" Сатпаева согласился продать игрока в новый клуб