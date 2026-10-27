"Ливерпуль" намерен серьёзно обновить оборону и уже определился с кандидатами на усиление защитной линии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

По информации источника, в сферу интересов мерсисайдцев входят Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии", Алессандро Бастони из "Интера", Мурилло из "Ноттингем Форест" и Жюль Кунде, представляющий "Барселону".

Руководство английского клуба планирует активно работать над укреплением обороны в ближайшие трансферные окна.

После восьми туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.