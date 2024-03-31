"Челси" выставит на продажу капитана команды

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:55
©chelseafc.com

В летнее трансферное окно "Челси" намерен заработать на продаже Риса Джеймса, который является капитаном команды.

По информации The Times, лондонский клуб планирует получить более ста миллионов фунтов дополнительного дохода, чтобы не нарушить финансовые правила АПЛ. В связи с этим "синие" могут продать Джеймса и полузащитника Конора Галлахера.

Дабы избежать наказания, аналогичного тому, что уже было вынесено "Эвертону" и "Ноттингем Форест", лондонцы планируют продавать воспитанников. Если Джеймса и Галлахера удастся продать до 30 июня, "Челси" сможет включить полную сумму их трансферов в отчеты за сезон-2023/24.

Из-за травм Джеймс сыграл всего девять матчей в этом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. За фулбека сборной Англии руководство "Челси" хочет получить 60 млн фунтов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63-28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5 Тоттенхэм Хотспур 29 17 5 7 61-43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 30 12 8 10 49-54 44
8 Ньюкасл Юнайтед 29 13 4 12 63-51 43
9 Брайтон энд Хов Альбион 29 11 9 9 51-46 42
10 Вулверхэмптон Уондерерс 29 12 5 12 42-46 41
11 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14 Эвертон 29 8 7 14 30-41 31
15 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
16 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36-52 26
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
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