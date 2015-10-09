Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 20:57
 

"Челси" Сатпаева деклассировал соперника в дерби и обошёл "Ливерпуль" в АПЛ

  Комментарии

"Челси" Сатпаева деклассировал соперника в дерби и обошёл "Ливерпуль" в АПЛ ©ФК "Челси"

Лондонский "Челси" уверенно провёл выездной матч 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), обыграв "Кристал Пэлас" со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе "Селхерст Парк" и прошла под контролем гостей, передают Vesti.kz.

Уверенный первый тайм

"Синие" с первых минут захватили инициативу и методично расшатывали оборону хозяев. Плодом давления стал гол на 34-й минуте — счёт открыл 18-летний бразильский нападающий Эстевао, отправив команды на перерыв при минимальном преимуществе "Челси".

Рывок после перерыва

Во втором тайме гости лишь усилили нажим. Уже на 50-й минуте другой бразилец, Жоао Педро, удвоил преимущество лондонцев. А на 64-й минуте Энцо Фернандес хладнокровно реализовал пенальти, фактически сняв вопросы о победителе.

Удаление и гол престижа

Ключевым моментом стал отрезок с участием Адама Уортона: сначала полузащитник "Кристал Пэлас" получил жёлтую карточку за подножку, а спустя несколько минут повторил нарушение и был удалён с поля. Уже в меньшинстве хозяева сумели забить гол престижа — на 88-й минуте отличился защитник Крис Ричардс, установив окончательный счёт 1:3.

Турнирное положение

Победа позволила "Челси" набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в таблице АПЛ, обойдя "Ливерпуль" (36). "Кристал Пэлас" с 28 баллами остался на 15-й позиции. Лидером чемпионата по-прежнему является лондонский "Арсенал", у которого 50 очков.

Отметим, что именно в "Челси" продолжит карьеру казахстанский талант Дастан Сатпаев. Ранее, в 2025-м году, "Кайрат" объявил о продаже перспективного форварда, который сможет официально присоединиться к лондонскому клубу после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Челси 23 10 7 6 39-25 37
5 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
6 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 января 01:00   •   не начат
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Эвертон
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 3 человек

