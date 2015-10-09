Лондонский "Челси" уверенно провёл выездной матч 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), обыграв "Кристал Пэлас" со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе "Селхерст Парк" и прошла под контролем гостей, передают Vesti.kz.

Уверенный первый тайм

"Синие" с первых минут захватили инициативу и методично расшатывали оборону хозяев. Плодом давления стал гол на 34-й минуте — счёт открыл 18-летний бразильский нападающий Эстевао, отправив команды на перерыв при минимальном преимуществе "Челси".

Рывок после перерыва

Во втором тайме гости лишь усилили нажим. Уже на 50-й минуте другой бразилец, Жоао Педро, удвоил преимущество лондонцев. А на 64-й минуте Энцо Фернандес хладнокровно реализовал пенальти, фактически сняв вопросы о победителе.

Удаление и гол престижа

Ключевым моментом стал отрезок с участием Адама Уортона: сначала полузащитник "Кристал Пэлас" получил жёлтую карточку за подножку, а спустя несколько минут повторил нарушение и был удалён с поля. Уже в меньшинстве хозяева сумели забить гол престижа — на 88-й минуте отличился защитник Крис Ричардс, установив окончательный счёт 1:3.

Турнирное положение

Победа позволила "Челси" набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в таблице АПЛ, обойдя "Ливерпуль" (36). "Кристал Пэлас" с 28 баллами остался на 15-й позиции. Лидером чемпионата по-прежнему является лондонский "Арсенал", у которого 50 очков.

Отметим, что именно в "Челси" продолжит карьеру казахстанский талант Дастан Сатпаев. Ранее, в 2025-м году, "Кайрат" объявил о продаже перспективного форварда, который сможет официально присоединиться к лондонскому клубу после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

