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Вчера 09:55
 

"Челси" решил судьбу звезды сборной Украины после применения допинга

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"Челси" решил судьбу звезды сборной Украины после применения допинга ©facebook.com/ChelseaFC/

Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который провалил допинг-тест, попал в заявку команды на плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz

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Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который провалил допинг-тест, попал в заявку команды на плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz

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Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, кроме Мудрика, в заявку попал Коул Палмер, который не был включен в состав на групповом этапе турнира, защитник Трево Чалоба, которого отозвали из аренды в "Кристал Пэлас", и новичок Матис Амугу, которого приобрели у "Сент-Этьена".

 Ранее сообщалось, что в Мудрик ожидает результатов исследования второй допинг-пробы. В случае получения положительного результата украинец может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет.

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