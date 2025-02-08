"Челси" решил судьбу звезды сборной Украины после применения допинга

Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который провалил допинг-тест, попал в заявку команды на плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, кроме Мудрика, в заявку попал Коул Палмер, который не был включен в состав на групповом этапе турнира, защитник Трево Чалоба, которого отозвали из аренды в "Кристал Пэлас", и новичок Матис Амугу, которого приобрели у "Сент-Этьена".

Ранее сообщалось, что в Мудрик ожидает результатов исследования второй допинг-пробы. В случае получения положительного результата украинец может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет.