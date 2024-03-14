"Челси" раскритиковали за ошибку с Роналду

Бывший защитник сборной Франции и "Челси" Вильям Галлас высказался о сорвавшемся переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в лондонский клуб, передают Vesti.kz.

Напомним, летом 2022 года новый совладелец "аристократов" Тодд Боули хотел купить Роналду, выступавшего на тот момент за "Манчестер Юнайтед". Однако позже лондонцы отказались от этой идеи.

"Челси" совершил ошибку, не подписав Роналду. Он был доступен, и "Челси" для него стал бы хорошим вариантом. Все знают, насколько важен Криштиану может быть в раздевалке. Он привносит менталитет победителя, и это могло бы пойти команде на пользу. Со стороны "Челси" это была ошибка", - приводит слова Галласа Goal.

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Напомним, Роналду в итоге со скандалом покинул "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента в конце декабря 2022 года и перешел в саудовский "Аль-Наср".

В нынешнем сезоне португалец провел за "Аль-Наср" 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

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