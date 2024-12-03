"Челси" принял решение по Мудрику перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" определился с планами на украинского вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации британского журналиста Бена Джейкоба, Мудрик будет недоступен для аренды или продажи в январе. Нет шансов, что он уйдет из "Челси" в середине сезона. Лондонский клуб продолжает поддерживать Мудрика и не ищет ни одного варианта для его трансфера.

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются английские "Вест Хэм" и "Астон Вилла", а также французский "Марсель".

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года, подписав контракт до 2031 года. Сумма трансфера оценивается 100 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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