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"Челси" принял решение по Мудрику перед матчем с "Астаной"

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"Челси" принял решение по Мудрику перед матчем с "Астаной" ©ФК "Челси"

Лондонский "Челси" определился с планами на украинского вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" определился с планами на украинского вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации британского журналиста Бена Джейкоба, Мудрик будет недоступен для аренды или продажи в январе. Нет шансов, что он уйдет из "Челси" в середине сезона. Лондонский клуб продолжает поддерживать Мудрика и не ищет ни одного варианта для его трансфера.

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются английские "Вест Хэм" и "Астон Вилла", а также французский "Марсель".

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года, подписав контракт до 2031 года. Сумма трансфера оценивается 100 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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"Челси" является соперником "Астаны" в Лиге конференций. Команды сыграют в рамках пятого тура общего этапа сыграют 12 декабря в Алматы.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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