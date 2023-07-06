"Челси" нашел нового игрока. За него требуют 100 миллионов фунтов

Лондонский "Челси" всерьез заинтересован возможностью подписать 21-летнего эквадорца Мойсеса Кайседо. Последние два с половиной года полузащитник выступает в составе "Брайтона", сообщают Vesti.kz.

После ухода ряда полузащитников, в числе которых Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Мэйсон Маунт и Тьемуэ Бакайоко, команда Маурисио Почеттино нуждается в усилении центральной линии.

По информации The Telegraph, лондонцы готовы раскошелиться ради приобретения молодого игрока. Однако в "Брайтоне" рассчитывают выручить за Кайседо порядка 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что зимой Кайседо всерьез интересовался "Арсенал", предлагавший 70 миллионов фунтов, но предложение было отвергнуто.

В феврале 2021-го Кайседо перешел из эквадорского "Индепендьенте" в "Брайтон" за пять миллионов евро. На его счету 45 матчей, два гола и столько же ассистов в матчах АПЛ. Кроме того, участник ЧМ-2022 провел 32 матча за национальную сборную Эквадора, в которых забил три гола и сделал четыре ассиста.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ