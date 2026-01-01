Матео Ковачич
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат мира 2014
|Хорватия
|
3
|
|
|
|
|113
|3 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2016
|Хорватия
|
2
|
|
|
|
|38
|1 (4)
|Чемпионат мира 2018
|Хорватия
|
5
|
0+1
|
|
|
|126
|1 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Хорватия
|
4
|
0+1
|
|
1
|
|341
|2 (4)
|Чемпионат мира 2022
|Хорватия
|
7
|
|
|
2
|
|639
|2 (4)
|Лига чемпионов 2023/24
|Манчестер Сити
|
6
|
|
|
|
|435
|1 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2024
|Хорватия
|
3
|
|
|
|
|225
|3 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим