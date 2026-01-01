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Матео Ковачич

Хорватия  Хорватия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
32 года
Дата рождения
6 мая 1994
Команды
Хорватия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
80
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат мира 2014 Хорватия

3

113 3 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2016 Хорватия

2

38 1 (4)
Чемпионат мира 2018 Хорватия

5

0+1

126 1 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2020 Хорватия

4

0+1

1

341 2 (4)
Чемпионат мира 2022 Хорватия

7

2

639 2 (4)
Лига чемпионов 2023/24 Манчестер Сити

6

435 1 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2024 Хорватия

3

225 3 (4)

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим


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