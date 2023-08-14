"Челси" достиг соглашения с 21-летним футболистом. Это будет рекордный трансфер

21-летний полузащитник "Брайтона" и сборной Эквадора Мойсес Кайседо продолжит карьеру в "Челси", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок достиг соглашения с "аристократами". Контракт будет подписан до июня 2031 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма сделки составит 115 миллионов фунтов стерлингов, плюс "Брайтон" получит свои проценты от перепродажи игрока.

Это будет самый крупный трансфер за всю историю внутренних переходов в английской премьер-лиге (АПЛ). Ранее этот рекорд принадлежал Деклану Райсу, в июле 2023 года он переходил в "Арсенал" из "Вест Хэма" за 100+5 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что Кайседо отказал "Ливерпулю" ради перехода в "Челси".

В клубной карьере Кайседо также были бельгийский "Беерсхот" и эквадорский "Индепендьенте дель Валье". В сборную Эквадора вызывается с 2020 года.

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