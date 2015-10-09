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Англия
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"Челси" договорился о контракте с капитаном сборной Швейцарии

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"Челси" договорился о контракте с капитаном сборной Швейцарии Гранит Джака (справа) в составе сборной Швейцарии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Лондонский "Челси" сделал важный шаг к подписанию капитана сборной Швейцарии и полузащитника английского "Сандерленда" Гранита Джаки, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" сделал важный шаг к подписанию капитана сборной Швейцарии и полузащитника английского "Сандерленда" Гранита Джаки, передают Vesti.kz.

Джака хочет перейти в "Челси"

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия личного контракта. По информации источника, инициатива перехода исходит от самого футболиста. 33-летний полузащитник настаивает на трансфере, поскольку хочет переехать в Лондон и вновь поработать с баскским специалистом Хаби Алонсо, который с нового сезона возглавит "Челси".

Теперь для завершения сделки клубам остается договориться о сумме трансфера.

Воссоединение с Хаби Алонсо

В настоящее время права на швейцарского хавбека принадлежат "Сандерленду", с которым его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Джака уже выступал под руководством Хаби Алонсо в немецком "Байере". Именно в составе леверкузенского клуба опытный полузащитник стал чемпионом Германии, а их успешное сотрудничество, как отмечается, стало одной из главных причин желания игрока вновь работать с баскским тренером.

Швейцарский футболист Гранит Джака.Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика сезона и выступление на ЧМ-2026

В минувшем сезоне Джака провел за "Сандерленд" 36 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

Кроме того, капитан сборной Швейцарии принимает участие в чемпионате мира-2026. На турнире 33-летний полузащитник сыграл три матча и записал на свой счет один гол.

Ранее он также выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию" и лондонский "Арсенал".

Хаби Алонсо нашёл нового лидера атаки для "Челси" на ЧМ-2026

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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