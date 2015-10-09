"Челси" договорился о контракте с капитаном сборной Швейцарии

Лондонский "Челси" сделал важный шаг к подписанию капитана сборной Швейцарии и полузащитника английского "Сандерленда" Гранита Джаки, передают Vesti.kz.

Джака хочет перейти в "Челси"

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия личного контракта. По информации источника, инициатива перехода исходит от самого футболиста. 33-летний полузащитник настаивает на трансфере, поскольку хочет переехать в Лондон и вновь поработать с баскским специалистом Хаби Алонсо, который с нового сезона возглавит "Челси".

Теперь для завершения сделки клубам остается договориться о сумме трансфера.

Воссоединение с Хаби Алонсо

В настоящее время права на швейцарского хавбека принадлежат "Сандерленду", с которым его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Джака уже выступал под руководством Хаби Алонсо в немецком "Байере". Именно в составе леверкузенского клуба опытный полузащитник стал чемпионом Германии, а их успешное сотрудничество, как отмечается, стало одной из главных причин желания игрока вновь работать с баскским тренером.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика сезона и выступление на ЧМ-2026

В минувшем сезоне Джака провел за "Сандерленд" 36 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

Кроме того, капитан сборной Швейцарии принимает участие в чемпионате мира-2026. На турнире 33-летний полузащитник сыграл три матча и записал на свой счет один гол.

Ранее он также выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию" и лондонский "Арсенал".

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