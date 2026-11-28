"Бёрнли" назвал состав на матч 18 тура английского Чемпионшипа против лондонского "Миллуола", сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев оказался вне заявки "Бёрнли" на этот матч.

Казахстанский форвард продолжает восстановление после травмы на тренировочной базе "Челси" в Лондоне и поэтому не сможет принять участие в матче. При этом не исключено, что Сатпаев всё же посетит встречу, которая состоится в столице Англии.



Матч начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. "Миллуол" располагается на 18-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 18 очков и серию из четырёх поражений подряд. "Бёрнли" переживает ещё более сложный отрезок: команда не побеждает на протяжении восьми матчей и с 11 очками занимает предпоследнее, 23-е место.

По итогам сегодняшнего игрового дня команда Сатпаева может опуститься на последнее место в турнирной таблице. Для этого необходимо, чтобы "Бёрнли" не смог обыграть "Миллуол", а "Дерби Каунти" одержал победу над "Уотфордом" в параллельном матче.