"Бёрнли" принял решение по Сатпаеву на матч Чемпионшипа

"Бёрнли" объявил состав на матч 15-го тура английского Чемпионшипа против "Кардиффа", сообщают Vesti.kz.
Встреча состоится в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити" и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.
Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев вновь оказался вне заявки "Бёрнли".
Кудер, Уокер, Экдаль, Игор, Лукас Пирес, Рамазани, Хатате, Эдвардс, Лорен, Банель, Уонтджи
Напомним, Сатпаев права на которого принадлежат лондонскому "Челси" провёл за "Бёрнли" семь матчей и не отметился результативными действиями.
"Бёрнли" набрал десять очков и занимает 22-е место из 24-х в таблице Чемпионшипа. У "Кардиффа" 15 баллов и 18 место.