"Бёрнли" принял решение по Сатпаеву на матч Чемпионшипа

"Бёрнли" объявил состав на матч 15-го тура английского Чемпионшипа против "Кардиффа", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити" и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев вновь оказался вне заявки "Бёрнли".

Состав "Бёрнли":

Кудер, Уокер, Экдаль, Игор, Лукас Пирес, Рамазани, Хатате, Эдвардс, Лорен, Банель, Уонтджи



Напомним, Сатпаев права на которого принадлежат лондонскому "Челси" провёл за "Бёрнли" семь матчей и не отметился результативными действиями.

"Бёрнли" набрал десять очков и занимает 22-е место из 24-х в таблице Чемпионшипа. У "Кардиффа" 15 баллов и 18 место.