"Бавария" намерена подписать новую звезду АПЛ и сборной Англии

"Бавария" намерена включиться в борьбу за полузащитника "Астон Виллы" Моргана Роджерса, на которого также претендуют "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

По информации Daily Mirror, мюнхенцы высоко оценивают игру 23-летнего хавбека и рассматривают его как потенциальное усиление состава. При этом "Астон Вилла" не намерена легко расставаться с одним из своих ключевых игроков и рассчитывает выручить за него не менее 80 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро). Отмечается, что возможная продажа Роджерса могла бы помочь клубу из Бирмингема стабилизировать финансовую ситуацию.

В текущем сезоне Роджерс провёл 45 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.