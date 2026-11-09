Микель Артета высказался о перспективах новичка "Арсенала" Бруну Гимарайнса после его игры в матче 10-го тура АПЛ против "Халл Сити", передают Vesti.kz.

"Канониры" победили на своём поле со счётом 1:0, а решающий гол на 72-й минуте забил Мартин Эдегор.

Бразильский полузащитник перешёл из "Ньюкасла" в лондонский клуб в начале августа за 87,5 миллиона евро и быстро закрепился в основном составе.

Артета оценил игру Гимарайнса

28-летний футболист начал в стартовом составе три из последних четырёх матчей "Арсенала" в АПЛ. Ранее Гимарайнс забил победный гол в матче против "Лидса" (2:1).

"Он стал намного лучше. Его влияние на игру стало огромным. Сейчас он показывает очень высокий уровень, но мы всё ещё можем вывести его на новую ступень. Он контролировал многие игровые эпизоды, но впереди у него ещё очень многое", - заявил Артета.

"Арсенал" нацелился на усиление состава

По информации Football Transfers, в 2027 году главным трансферным приоритетом "Арсенала" станет левый вингер. В сферу интересов клуба входят Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Антонио Нуса ("РБ Лейпциг"), Кевин Шаде ("Брентфорд") и Винисиус Жуниор ("Реал").

Также лондонцы могут подписать центрального нападающего на фоне сообщений о возможной продаже Виктора Дьёкереша. Одной из главных целей считается Хулиан Альварес из "Атлетико", однако аргентинец летом отказался от перехода в "Арсенал" и, как сообщается, не заинтересован в возвращении в АПЛ, где играл за "Манчестер Сити" с 2022 по 2024 год.