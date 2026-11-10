"Арсенал" выставил на трансфер двух звёзд атаки

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность расставания с двумя футболистами в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить финансовые показатели клуба и освободить средства для новых приобретений, передают Vesti.kz.

"Канониры" готовы продать Мерино и Дьёкереша

По информации Diario AS, в список потенциальных кандидатов на уход попали атакующий полузащитник сборной Испании Микель Мерино и шведский нападающий Виктор Дьёкереш. Руководство лондонцев изучает варианты продажи обоих игроков.

Отмечается, что таким образом "Арсенал" рассчитывает улучшить положение клуба с точки зрения правил финансового фэйр-плей и получить дополнительные средства на усиление состава.

"Арсенал" лидирует в АПЛ

При этом не исключено, что один из футболистов покинет команду уже в январе, а второй — по окончании текущего сезона.

После десяти туров английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков.