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"Арсенал" выставил на трансфер двух звёзд атаки

Футболисты ФК "Арсенал" и главный тренер Микель Артета. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность расставания с двумя футболистами в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить финансовые показатели клуба и освободить средства для новых приобретений, передают Vesti.kz.

"Канониры" готовы продать Мерино и Дьёкереша

По информации Diario AS, в список потенциальных кандидатов на уход попали атакующий полузащитник сборной Испании Микель Мерино и шведский нападающий Виктор Дьёкереш. Руководство лондонцев изучает варианты продажи обоих игроков.

Отмечается, что таким образом "Арсенал" рассчитывает улучшить положение клуба с точки зрения правил финансового фэйр-плей и получить дополнительные средства на усиление состава.

"Арсенал" лидирует в АПЛ

При этом не исключено, что один из футболистов покинет команду уже в январе, а второй — по окончании текущего сезона.

После десяти туров английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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