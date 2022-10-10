"Арсенал" сохранил лидерство в АПЛ после победы над "Ливерпулем"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:30
©ФК "Арсенал"

Лондонский "Арсенал", лидирующий в турнирной таблице чемпионата Англии в матче десятого тура АПЛ, принимал на своем поле "Ливерпуль", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Эмирейтс" получилась результативной и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. "Арсенал" уже на первой минуте вышел вперед благодаря голу Габриэла Мартинелли. "Ливерпуль" на 34-й сравнял благодаря усилиям Дарвина Нуньеса, однако в концовке тайма Букайо Сака вывел хозяев вперед.

На 53-й минуте "Ливерпуль" благодаря Роберто Фирмино вновь установил равновесие. А победную точку на 76-й минуте поставил Сака, реализовавший пенальти.

"Арсенал", набравший 24 очка, продолжает лидировать. У "Ливерпуля" десять баллов и десятое место.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2 Манчестер Сити 9 7 2 0 33-9 23
3 Тоттенхэм Хотспур 9 6 2 1 20-10 20
4 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5 Манчестер Юнайтед 8 5 0 3 13-15 15
6 Ньюкасл Юнайтед 9 3 5 1 17-9 14
7 Брайтон энд Хов Альбион 8 4 2 2 14-9 14
8 Борнмут 9 3 3 3 8-20 12
9 Фулхэм 9 3 2 4 14-18 11
10 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
11 Брентфорд 9 2 4 3 16-17 10
12 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
13 Вест Хэм Юнайтед 9 3 1 5 8-10 10
14 Лидс Юнайтед 8 2 3 3 11-12 9
15 Кристал Пэлас 8 2 3 3 10-12 9
16 Астон Вилла 8 2 2 4 6-10 8
17 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
18 Вулверхэмптон Уондерерс 9 1 3 5 3-12 6
19 Лестер Сити 9 1 1 7 15-24 4
20 Ноттингем Форест 8 1 1 6 6-21 4

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Метки:
Арсенал Ливерпуль АПЛ

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