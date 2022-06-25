"Арсенал" предложил 52 миллиона евро за форварда "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус перейдет в "Арсенал", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на британские СМИ.

По информации издания, клубы достигли соглашения о переходе 25-летнего форварда. Сумма трансфера составит 52 миллиона евро.

Жезус выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом Англии. В прошедшем сезоне он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. В составе сборной Бразилии Жезус выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Кубок Америки.

По данным Transfermarkt его стоимость составляет 50 миллионов евро.

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