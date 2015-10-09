Лондонский "Арсенал" близок к продлению контракта с голкипером сборной Испании Давидом Райей, передают Vesti.kz.

Райя продолжит карьеру в "Арсенале"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новое трудовое соглашение с 31-летним вратарём будет рассчитано до 2030 года.

Все необходимые документы уже подготовлены, и стороны готовы перейти к подписанию контракта. При этом Райя получит повышение заработной платы.

Давид Райя Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Карьера и достижения испанца

Испанец выступает за "Арсенал" с 2023 года. За это время он трижды становился обладателем "Золотой перчатки" английской премьер-лиги (АПЛ), а в нынешнем году занял второе место в голосовании France Football за лучшего вратаря мира.

На международном уровне Райя также добился значительных успехов. Летом 2026 года голкипер стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а двумя годами ранее выиграл с национальной командой чемпионат Европы-2024.

Ранее "Арсенал" подписал игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов.

Добавим также, что "Арсенал" договорился о контракте со звёздным игроком за 120 миллионов.

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